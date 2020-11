Les « Sandys Days » de l’association Five B

Dans le cadre des actions de la Politique de ville, l’association Five B Cultural Center a mis en place des animations sur le thème des « Sandys Days », à destination des jeunes de Sandy-Ground.

Durant les vacances de la Toussaint, l’équipe d’animatrices de l’association Five B a proposé des activités éducatives à une vingtaine d’enfants âgés de 7 à 14 ans. Adhérents de l’association MadTwoZ Family, ces jeunes ont notamment participé à des animations comme le journalisme, avec la rédaction d’articles sur le thème de l’écologie et les activités du quartier, l’initiation au théâtre avec pour sujet la discrimination, du sport en pratiquant du kayak, beach volley, ballon prisonnier, basket, danse. Les enfants ont également assisté à des séances de cinéma, contribué à des nettoyages de site à Grand-Case et Friar’s Bay, et effectué une randonnée en montage accompagnés de chiens.

Les animatrices de Five B tiennent à remercier tout particulièrement l’association Sandy-Ground on the Move Insertion pour son soutien avec la fourniture de denrées alimentaires.