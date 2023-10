COMMUNIQUE : Profs non affectés ou non payés : inacceptable fatalité ?

Le SE-UNSA exprime sa vive préoccupation face à la gestion défaillante de l’Académie de Guadeloupe.

Les enseignants contractuels endurent des conditions de travail précaires et un traitement inadmissible compromettant leur bien-être et leur sécurité financière. De surcroît des postes demeurent non pourvus. Au collège Soualiga, les élèves déjà confrontés à des pénuries de salles pâtissent également de l’absence de professeurs dans des matières essentielles comme le français, l’espagnol et les mathématiques !

Une situation doublement intolérable

Il est scandaleux d’apprendre que de nombreux collègues contractuels ne percevront pas leur salaire de septembre avant fin octobre 2023 ! Une telle attitude constitue une profonde injustice envers des professionnels dévoués à l’éducation dans notre académie. De plus, comment tolérer que des élèves soient privés de cours depuis la rentrée dans plusieurs matières essentielles alors que les besoins en enseignants étaient clairement identifiés depuis juin dernier ?

Nous exigeons des réponses concrètes et immédiates de la part de l’Académie.

Depuis la rentrée scolaire il y a un mois, nous constatons d’importants dysfonctionnements.

Pour les contractuels non rémunérés, l’Académie se doit d’agir avec responsabilité afin de ne pas compromettre davantage la vie et le bien-être de ceux qui contribuent à l’éducation de nos élèves.

Concernant les postes vacants : chaque élève à Saint-Martin mérite un enseignant devant lui !

Malgré la présence d’un vice-recteur, nous subissons toujours les conséquences de la mauvaise gestion du rectorat !

Le SE-UNSA reste vigilant quant à l’évolution de la situation et prendra toutes les initiatives nécessaires pour protéger les droits et la dignité des contractuels de l’Académie de Guadeloupe à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

