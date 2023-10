SANTÉ / Dengue : l’épidémie progresse

Vendredi dernier, l’Agence Régional de Santé (ARS) de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin publiait son dernier rapport relatif à l’épidémie de dengue qui sévit sur les trois territoires. Si la situation demeure relativement calme sur notre île, la propagation de la maladie augmente considérablement sur les deux autres archipels.

Les résultats enregistrés par l’ARS sont les suivants concernant la Guadeloupe : 860 cas cliniquement évocateurs de la dengue ont été dénombrés contre 830 une semaine plus tôt, ces derniers ont nécessité 31 passages aux Urgences de Basse-Terre ou de Pointe-à-Pitre contre 70 auparavant, 7 personnes ont été hospitalisées. La Guadeloupe a connu en 13 ans, 5 épidémies majeures d’arbovirus qui ont été à l’origine de dizaines de décès et de centaines d’hospitalisations. Les experts prévoient une dégradation de la situation dans les années à venir. Depuis le début de l’épidémie 2023, qui a été déclarée fin juillet, on ne compte pas moins de 419 passages aux urgences pour suspicion de dengue et sont recensés 16 cas graves dont 5 concernant des enfants. Par ailleurs, 5 décès directement imputables à la dengue ont été recensés. L’épidémie continue sa progression sur l’ensemble du territoire et alentours. À Saint-Barthélemy, 15 cas ont été confirmés la semaine dernière contre 13 la semaine précédente, 12 d’entre eux ont été cliniquement confirmés contre 9 auparavant, on dénombre 3 passages aux urgences (contre 5 la semaine d’avant) mais aucune hospitalisation. À Saint-Martin, 8 cas ont été confirmés la semaine dernière contre 3 la semaine précédente, 7 cas cliniquement évocateurs dont 6 ont nécessité une prise en charge aux urgences, une seule personne a été hospitalisée. Même si l’épidémie reste faible à Saint-Martin, la situation est suivie avec vigilance par l’ARS et les mesures de prévention sont plus que jamais de rigueur pour éviter qu’elle ne s’active davantage : la destruction des gîtes larvaires aux abords des habitations en se débarrassant des eaux stagnantes. Pour éviter de se faire piquer par les moustiques, le port des vêtements longs est vivement recommandé, ainsi que dormir sous une moustiquaire et utiliser des répulsifs cutanés. _Vx

