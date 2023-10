ENTREPREUNARIAT : 3ème édition de Caribbean Business Afterwork

Ce 12 octobre 2023, la communauté Caribbean Hustlers organise la 3ème édition de Caribbean Business Afterwork, une soirée de networking destinée aux entrepreneurs passionnés qui aspirent à transformer leur passion en une entreprise à plein temps.

Caribbean Hustlers est une communauté dynamique d’entrepreneurs et de professionnels caribéens qui vise à inspirer, soutenir et connecter les esprits créatifs de la région. À travers des événements, des ateliers et des ressources, Caribbean Hustlers encourage l’entrepreneuriat et la croissance économique dans les Caraïbes. Pour cette 3ème édition, Caribbean Hustlers a réuni des experts de l’île pour animer des discussions enrichissantes sur la transformation des projets parallèles en entreprises prospères. Les intervenants vedettes de ce 12 octobre à la CCISM seront les suivants : Souleyman Titah, photographe et vidéographe talentueux, Ashille Brooks, directeur artistique de Arka Decor et Brooks Production Camp, Joy Carty, consultante en marketing et co-fondatrice de Soualigan Slangs, Maritsa Barrot, créatrice de Bulles et Beautés et Hugo Romero, fondateur de Hustle.Repeat, coach en remise en forme et mindset. L’équipe de la CCISM interviendra également sur le volet de la réglementation des entreprises et des entrepreneurs. Ils partageront tous leurs parcours inspirants, leurs stratégies gagnantes et leurs conseils pratiques pour réussir à trouver l’équilibre entre passion et boulot à temps plein, ou se lancer à plein temps. Les participants auront également l’opportunité de participer à des jeux de networking interactifs, de rencontrer d’autres entrepreneurs passionnés et de tisser des liens précieux. De plus, des prix passionnants seront offerts lors de la soirée sponsorisée par la CCISM, Alpha Cigar, Soualigan Slangs, The Lumberman, Bulles & Beautés et Nelson Media Cartoon. La 3ème édition de Caribbean Business Afterwork aura lieu le 12 octobre prochain à 17h30 à la CCISM. _Vx

Infos : 0690 26 67 96 – Inscriptions : https://shorturl.at/orKVW

