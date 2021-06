Les rendez-vous de l’ADIE : une deuxième édition intense (suite et fin)

L’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) est une association nationale reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun, même sans capital ni diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel.

Du côté des nouveautés, le directeur territorial de l’ADIE assure que l’association « en plus du financement, propose l’accompagnement des petites structures (…) Par ailleurs, nous recrutons une 3e personne, qui va venir en renfort au niveau des conseillères, afin d’accueillir et accompagner plus de monde ».

Dernièrement, l’ADIE était à Quartier d’Orléans où avait lieu un petit marché des créateurs, auquel ont participé la Collectivité et Initiative Saint-Martin Active (ISMA) avec le camion CitéLab, « pour montrer aux gens ce qu’est la création d’entreprise, et essayer de les accompagner le plus possible ».

L’ADIE s’est déplacée également à Sandy-Ground pour aller à la rencontre des entrepreneurs.

Les 2e Rendez-vous de l’ADIE ont pris fin dans un restaurant de Concordia, où des entrepreneurs ont pu échanger et faire du réseautage.

Dans le cadre de la cellule CARE (Cellule d’appui à la régularisation des entreprises), à laquelle adhèrent la Collectivité, la CCISM, ISMA et les services de l’Etat, l’ADIE intervient avec ces formations, pour accompagner les personnes à la régularisation, mais aussi à la formalisation de leur activité. Car pour Paul Vienot, le but est aussi d’aller à la rencontre des personnes qui travaillent au noir, « pour leur montrer que la formalisation de leur activité a plus d’avantages que d’inconvénients. Sachant qu’avec la micro-entreprise, on ne paye qu’en fonction de ce que l’on déclare ».

Pour plus d’informations sur les formations, rendez-vous au n°1 rue du Palais de Justice, en face des jardins de la Collectivité.