EDUCATION : Les élèves de CM2 de l’école Elie Gibs en mode « aisance aquatique » !

Dans le cadre des programmes nationaux « aisance aquatique » en cycle 2 et « savoir nager » en cycle 3, les élèves de CM2 de l’école élémentaire Elie Gibs de Grand-Case, accompagnés de leurs enseignants et sous le regard vigilant du maître-nageur et du surveillant de baignade, ont été les premiers pour cette nouvelle année scolaire à se jeter à l’eau.

Les autres classes de l’école, ainsi que les « grands » de la maternelle, seront programmées prochainement.

Grâce à l’efficacité de la Collectivité, de nombreuses classes pourront ensuite, dès le mois de décembre prochain être transportées pour participer aussi à ces activités aquatiques. Il s’agit d’une priorité nationale, et tout particulièrement dans notre contexte insulaire.

Avec « l’aisance aquatique », un éclairage particulier est porté sur les premiers apprentissages des élèves. L’enjeu est en outre de soutenir la prise en compte des non-nageurs dans un parcours de formation au regard du principe qu’il n’est jamais ni trop tôt ni jamais trop tard pour apprendre à nager.

La lutte contre les noyades et le développement de l’aisance aquatique sont des priorités de l’État en matière de prévention. Un ensemble d’actions, réglementaires et pédagogiques, a été défini pour que le plus grand nombre d’élèves apprennent à nager en sécurité. L’enseignement du « savoir-nager » et de la natation s’opère dans la perspective de la construction des compétences des programmes d’éducation physique et sportive au fil de la scolarité. _AF

