ÉDUCATION / Collège Soualiga : l’ultimatum est lancé

Ce samedi 30 septembre, les associations de parents d’élèves du Collège Soualiga organisaient une réunion d’urgence concernant la situation précaire du bâtiment, du manque de classes et des travaux qui tardent à se concrétiser.

Pour rappel, la rentrée du collège Soualiga avait déjà été reportée suite au retrait des enseignants, qui ne se sentaient pas en sécurité dans les six salles modulaires installées post Irma. Le 15 juin dernier, le SE-Unsa et le SNES FSU Saint-Martin indiquaient dans un communiqué des bruits inquiétants et des fissures apparentes qui ont obligé les élèves et les professeurs à quitter les salles. Le corps professoral avait alors informé le vice-rectorat de la situation alarmante, une commission d’expertise devait suivre, ça n’a pas été le cas. Fin septembre, Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente de la COM s’est rendue sur les lieux, annonçant que trois salles du rez-de-chaussée étaient utilisables, que la balustrade donnant accès à l’étage serait consolidée et que l’étanchéité des trois salles du haut serait refaite. En attendant, les élèves du Collège Soualiga recevaient des cours en alternance, une semaine sur place, une semaine en distanciel. Samedi dernier, les parents d’élèves ont fait part de leur exaspération face aux nouveaux plannings pour l’accueil des élèves : en matinée pour les 6ème et 5ème et l’après-midi pour les 3ème et 4ème. Un planning difficile à gérer pour les parents qui travaillent ou ont des enfants en multi-niveaux qui déclarent lors de la réunion : « Nous ne sommes pas en phase avec ça, du tout ! ». La Collectivité aurait déjà mis en place les transports scolaires en fonction de cette nouvelle organisation, qui devrait être effective à partir du lundi 9 octobre. Présent lors de la rencontre samedi dernier, un membre de la société Castel et Fromaget et parent d’élève du Collège Soualiga faisait part à l’assemblée qu’un devis pour la réparation des escaliers était entre les mains de la Collectivité, en stand-by, faute d’un tampon de confirmation.

Cette réfection urgente pour accéder aux salles à l’étage devrait durer quinze jours. La question de l’étanchéité des salles ne met pas en péril leur utilisation mais elle figure néanmoins sur la liste des demandes des parents d’élèves (ainsi que le manque de climatisation, d’accès à l’eau et aux repas servis tardivement) afin de permettre d’accueillir tous les élèves dans des conditions sûres et un contexte normal d’études. Les associations de parents d’élèves ont donc décidé de lancer un ultimatum à la Collectivité et au Service de l’Éducation : si les travaux ne sont pas terminés d’ici la rentrée du lundi 6 novembre, après les vacances de la Toussaint, les parents d’élèves entameront un blocus général. _Vx

