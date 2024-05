ASSOCIATION : L’ACS Zepin lance la 4ème édition du rallye culturel et sportif

L’Association Culturelle et Sportive Zepin vous attend nombreux le dimanche 19 mai 2024 à l’occasion de la quatrième édition de son rallye culturel et sportif qui promet de grands moments de loisirs et de découvertes patrimoniales et culturelles de l’île de Saint-Martin/Sint Maarten.

Pour participer à cet évènement devenu incontournable au fil des éditions, l’ACS Zepin invite le public à venir en famille, entre amis ou en comité d’entreprise pour vivre la belle aventure du 4ème rallye culturel et sportif qui se tiendra dimanche prochain. Bien des challenges vous attendront pour cette journée placée sous le signe de la convivialité et des rencontres autour de la richesse du territoire. Les équipes seront composées de 2 à 4 personnes et de nombreux lots seront à gagner pour les férus de compétition. Ce 4ème rallye porté par l’association locale consistera à résoudre des énigmes sur l’histoire de l’île de Saint-Martin/Sint Maarten, depuis sa découverte en 1493 jusqu’à nos jours. Chacune des équipes jouera son rôle de détective en résolvant des énigmes ludiques qui leur en apprendront davantage sur notre territoire. Pour rendre l’excitation encore plus palpitante, des activités sportives sur base de jeux d’antan seront également couplées à cette recherche d’informations patrimoniales de Saint-Martin. Belle initiative pour découvrir l’île sous un autre angle, dans la joie et la bonne humeur, avec un brin de compétition ! Énigmes, sport, jeux, voilà donc un programme parfait pour vivre pleinement le 4ème rallye culturel et sportif de l’ACS Zepin. Fort de son succès, le rallye nécessite une inscription au préalable (voir infos). Car dès que celle-ci sera finalisée, le jeu commencera déjà pour les participants… _Vx

Infos et inscriptions : +590 690 369 620

Facebook : ACS ZEPIN Saint Martin

