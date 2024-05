FOIRE DE PARIS : Saint-Martin et Saint-Barth dignement représentés

Le 7 mai dernier, le territoire de Saint-Martin était à l’honneur à la Foire de Paris qui s’est clôturée ce dimanche 12 mai 2024.

La Foire de Paris qui célébrait cette année son 120ème anniversaire est un événement majeur et une opportunité unique pour promouvoir les aspects touristiques et économiques du territoire devant plus de 400.000 visiteurs. Jusqu’au 12 mai, la Collectivité de Saint-Martin a pu mettre en avant sa gastronomie, sa culture, son attrait et ses nombreuses possibilités économiques. La Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin était bien évidemment du voyage, forte d’une équipe dynamique et impliquée. L’ambiance autour des deux stands estampillés aux couleurs de Saint-Martin aura attiré bon nombre de visiteurs venus découvrir les saveurs, les produits et la richesse des deux territoires. La maire de Paris, Anne Hidalgo, n’a d’ailleurs pas manqué de visiter le stand Saint-Martin / Saint-Barthélemy, pour le plus grand plaisir des équipes présentes, renforcées par la présence du député Frantz Gumbs et de la 3ème vice-présidente de la Collectivité de Saint-Martin, Dominique Démocrite Louisy. Plusieurs tombolas furent organisées par la CCISM en proposant des lots offerts par les exposants présents du territoire et la Chambre Économique Multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy. Plus de 12 participants ont eu la chance de repartir avec un souvenir de Saint-Martin. Un buffet, mettant en lumière la richesse gastronomique de Saint-Martin et préparé par Ginette du restaurant ‘Chez Ginette’, gagnante dans la catégorie Authentic Stars du Festival de la Gastronomie 2023, aura fait saliver les visiteurs de la Foire de Paris. En fin de journée du 7 mai, le Festival des Tropiques aura mis du soleil dans le cœur des spectateurs. Organisé par la Collectivité de Saint-Martin, ce concert comptait plusieurs talents locaux et des performances musicales d’Estelle, de Lydia Lawrence et de l’artiste polyvalent Oswald. Pour la CCISM, « participer à de tels événements revêt une importance capitale, car cela nous permet de mettre en avant notre territoire pour sa riche culture, mais également de valoriser nos artisans, entrepreneurs et leur savoir-faire unique ». Les entrepreneurs présents ont réussi à représenter l’artisanat, la culture et les merveilles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy avec passion, authenticité et expertise : SXM One Island, Love Beachwear, Cabinet Michel Simond, Agence D-Calé, Golden Grove Farm, notre restauratrice de choc, Chez Ginette, Tawa B’art et St Barth Therapy. À l’année prochaine ! _Vx

