Environnement : Une tortue luth repérée sur la plage de Maho

La Nature Foundation Sint Maarten a confirmé qu’une tortue luth avait vraisemblablement pondu un nid dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 avril sur la plage très fréquentée de Maho.

Il s’agit de la première nidification de tortue luth enregistrée à Sint Maarten depuis juin 2022, et de la première nidification sur la plage de Maho Beach depuis 2020.

La tortue luth (Dermochelys coriacea), une espèce pélagique qui passe la majeure partie de son temps en pleine eau, contrairement aux tortues vertes et aux tortues imbriquées, est l’espèce la plus rare et la plus précoce à nicher à Sint Maarten. Cependant, les tortues marines, toutes espèces confondues, nichent rarement sur la plage de Maho Beach en raison de l’absence de ligne de végétation, de la faible longueur du rivage et de l’intense activité humaine.

« Il s’agit d’un événement assez rare », a déclaré Anna Venema, responsable scientifique. « Dès que nous avons marché sur la plage et mesuré les traces de deux mètres de large, il était évident qu’une tortue luth, la plus grande espèce de tortue marine au monde, était venue s’échouer sur la plage très fréquentée de Maho Beach ».

Bien que la présence d’œufs n’ait pas pu être confirmée par la Fondation, qui a effectué une « fouille » autorisée le lendemain matin, il est probable que la femelle ait pondu au vu des caractéristiques du site. Les fouilles sont effectuées pour confirmer et compter les œufs à des fins de recherche scientifique, ainsi que pour les déplacer occasionnellement si le gestionnaire de l’environnement estime qu’ils ont été pondus dans une zone dangereuse. La plage de Maho, connue pour son érosion fréquente et la pression touristique, n’est pas un site idéal pour ce nid. Toutefois, le site a depuis été clôturé et sera doté d’une signalisation actualisée. Si le nid est viable, une centaine d’œufs devraient éclore dans une soixantaine de jours.

« Nous sommes actuellement occupés à créer des dépliants et des brochures d’information pour les hôtels et les restaurants des environs afin de toucher un public plus large », a ajouté la responsable scientifique. « Ce nid est vulnérable et a besoin de toute l’aide possible ».

La tortue luth, l’une des trois espèces de tortues marines qui nichent sur les plages de l’île, est gravement menacée et protégée au niveau local et international. La législation locale interdit de blesser, de capturer ou de perturber les tortues de mer ou leurs sites de nidification. La Nature Foundation rappelle aux résidents et aux visiteurs qu’ils doivent respecter ces dispositions légales afin de protéger ces créatures. _AF

