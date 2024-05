ÉCONOMIE : L’IEDOM présente les chiffres 2023 pour SXM

Thierry Beltrand, directeur de l’Institut d’émission des départements d’outre- l’agence (IEDOM) Guadeloupe, a dévoilé ce lundi 13 mai en compagnie du préfet Vincent Berton les résultats économiques de 2023 et les premières tendances de 2024 pour Saint-Martin. Bilan positif.

Le tourisme

Le trafic aérien retrouve presque ses niveaux d’avant-crises. Avec environ 500.000 passagers (395.000 Juliana, 103.000 Grand-Case) en 2023, la fréquentation aérienne totale de l’île a dépassé son niveau d’avant crise sanitaire et se rapproche des 636.000 passagers de 2016. 2023 confirme la stabilité et la résilience de l’aéroport de Grand-Case. Le trafic de passagers s’est effondré à l’aéroport de Juliana après Irma (178.000) et pendant la crise sanitaire (93.000) et n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant-crises suite aux retards de (re-)construction. Sur les deux premiers mois de 2024, le nombre de passagers arrivés sur l’île de Saint-Martin est supérieur de 12% sur un an et de 43% par rapport à 2019. Une légère baisse du trafic est constatée à Grand-Case (-3%) quand celui de Juliana poursuit son redressement (+15%).

La croisière

La croisière rebondit significativement (x5 sur un an) mais reste marginale du côté français avec 6.118 passagers débarqués en 2023. À Sint Maarten, près de 1.320.000 passagers en 2023 (+56% sur un an) malgré une activité quasi à l’arrêt durant la crise sanitaire. La croisière se situait en 2023 à 80% de son niveau de 2019 et à 63% du pic de 2014 (plus de 2M de passagers).

Le trafic maritime inter-îles

Le trafic maritime avec Anguilla a bien repris en 2023 (76% de son niveau d’avant-crises) et celui entre SXM et Saint-Barthélemy a battu de nouveaux records : +16% avec 230.389 passagers, dont 25% ont embarqué/débarqué à Marigot. En janvier et février 2024, l’activité inter-îles poursuit sa hausse, +19% par rapport aux deux premiers mois de 2023 pour Anguilla et +35% pour SBH.

Le BTP

Les effets bénéfiques de la reconstruction post-Irma s’estompent peu à peu. La consommation de ciment diminue en apparence de 69% sur un an, impactée par l’inflation et la forte concurrence sur les ventes en partie hollandaise. Les effectifs salariés du secteur se stabilisent au 4ème trimestre de 2023 (623) sur une activité tirée par les constructions privées et la commande publique.

L’emploi en hôtellerie/restauration

Au 4ème trimestre 2023, le marché du travail s’améliore (+12%), principalement dans le secteur de l’hôtellerie/restauration (+62% sur 3 mois, 1658 salariés, +7% sur un an). Malgré un effectif total de 7629 salariés tous secteurs confondus en 2023, le taux de chômage tourne autour de 26%.

L’activité bancaire

Au 31 décembre 2023, l’activité bancaire à Saint-Martin montre une augmentation de 15% des crédits (617,7M€ contre 535,6M€ en 2022) : +20% pour les entreprises (409,6M€) et +12% les ménages (190M€). Les crédits d’investissement aux entreprises sont dynamiques (+38%) et contribuent à la croissance de l’encours, suivis par les crédits immobiliers (+7%). Les crédits d’exploitation reculent (-12%) après le ‘boom’ des PGE en 2020/2021. Les actifs financiers se stabilisent à 564,8M€ (+0,3% sur un an contre 563,2M€ en 2022) avec une hausse de 4% pour les ménages et une baisse de 2,4% pour les entreprises (difficultés de trésorerie).

Le PGE (prêt garanti par l’État)

À fin juin 2023, 97% des PGE sont entrés en phase de remboursement (4% intégralement remboursés, 85% remboursés sur 6 ans). Le secteur du commerce est le principal bénéficiaire de PGE, en nombre (27%) comme en montant (38%), suivi des hôtels & restaurants (18%). Le dispositif PGE a bénéficié à 356 entités saint-martinoises pour un montant total de 39M€ (8% de la totalité des PGE accordés en Guadeloupe et dans les Îles du Nord).

Bilan très encourageant pour le préfet Vincent Berton, notamment sur les crédits avec un vrai dynamisme d’investissement. Reste à savoir comment faire bénéficier la population saint-martinoise de cette prospérité. _Vx

86 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter