Winair -Surinam Airways : partenariat interlignes

Le récent partenariat stratégique entre Surinam Airways et Winair va permettre un réseau étendu, offrant des connexions de voyage directes pour plus de commodité et de flexibilité.

Un partenariat interligne a été conclu entre Windward Islands Airways International (Winair), un transporteur renommé qui compte plus de 60 ans d’expérience dans les Caraïbes et la compagnie du Surinam, Surinam Airways. Ce partenariat permettra également aux voyageurs de se rendre le jour même dans d’autres îles que Saint-Martin, comme Antigua, la Dominique, Saba, Saint-Eustache, Saint-Barth, la Martinique, Tortola et bien d’autres encore.

La collaboration entre Surinam Airways et Winair est une réponse à l’évolution des besoins des voyageurs modernes qui recherchent des voyages fluides et sans stress. En unissant leurs forces, les deux compagnies aériennes visent à offrir à leurs clients une plus grande connectivité et une plus grande commodité tout au long de leur voyage.

Cette collaboration permet aux passagers de bénéficier d’un processus de réservation simplifié, en achetant des billets pour des voyages à plusieurs étapes impliquant les deux compagnies, ce qui rend plus facile et plus pratique une réservation pour se rendre, par exemple, à Saint-Martin en passant par Aruba ou Curaçao. Le passager reçoit un (1) billet, se rend à Curaçao, passe à Winair et poursuit son voyage vers Saint-Martin depuis le Surinam.

Ce partenariat permet à Surinam Airways d’étendre son réseau et d’offrir à ses clients davantage d’options de voyage vers les Caraïbes, les Antilles néerlandaises, l’Amérique du Sud et l’Europe.

