Flash Back Beach Party #2 : la fête fut aussi belle que réussie !

Après une première édition particulièrement marquante, l’équipe du Kontiki a remis le couvert dimanche dernier avec la seconde Flash Back Beach Party qui a ravi le public rassemblé en nombre sur une des plus belles plages de la Baie Orientale.

« Ambiance au top, c’était super », voilà quelques mots qui résument bien la Flash Back Beach Party organisée au Kontiki ce dimanche 19 mars de 15h à 22h. Avec un restaurant qui affichait complet, la Flash Back Beach Party, sponsorisée par SAFTI Immobilier, a réservé bien des surprises aux participants venus entre amis ou en famille. Avec une programmation musicale pointue, festive et efficace assurée par DJ Francky Fresh, alias François Ribaut, la fête a battu son plein tout au long de la journée. Dans un décor orangé rappelant le blason du sponsor qui se mêlait parfaitement aux couleurs emblématiques du Kontiki géré par Pierrot, les fêtards ont profité des mets délicieux proposés par la cuisine du Kontiki, dont les incontournables sushis, et les breuvages concoctés par Docteur Greg et Cosette, avant de jouir d’un défilé de mode mis en place par la boutique Original Vybz d’Hope Estate. Les tenues, d’un style chic et casual, en auront inspiré plus d’un.e pour se refaire une garde-robe. Dans une ambiance conviviale et détendue, l’effervescence ne s’est pas essoufflée un seul instant. Tous ont pleinement profité de la fête. L’excitation est même montée d’un cran à l’arrivée des danseuses dont les différents tableaux furent vivement appréciés et applaudis. Le spectacle de feu sur la plage à la tombée de la nuit a confirmé la grande réussite de l’évènement. Si l’esprit de fête est connu pour être communicatif, il l’était particulièrement dimanche dernier au Kontiki pour la Flash Back Beach Party. Vivement la prochaine édition ! _Vx

