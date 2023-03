WALK-A-THON 2023 : Marchez pour la bonne cause le dimanche 19 mars prochain !

Marcher ensemble, marcher pour sa santé, marcher pour se retrouver ou se rencontrer, pour discuter mais surtout marcher pour supporter des actions au bénéfice de la communauté, de la jeunesse, des initiatives locales, c’est ce qui vous est proposé le dimanche 19 mars prochain.

Départ de Galisbay à 6:00 pour se mettre en mouvement avec le soleil : une boucle en passant par Marigot, Rambaud, la Savane, Happy Bay et Friar’s Bay pour revenir au point de départ, chacun son rythme, “no rush”. À l’arrivée, des professionnels de la santé seront à votre disposition pour vous écouter, vous donner des conseils avec un bel objectif, celui de rester en forme. C’est en substance le moment de partage que vous propose le Rotary Club de Saint-Martin Sunset. Les tickets sont en vente auprès de la boutique Levi’s rue de la République à Marigot, auprès de l’Agence Change Express de Marigot comme auprès des membres du Rotary Club de Saint-Martin Sunset. 10€ pour marcher pour la santé, le petit déjeuner est inclus ainsi qu’un T-shirt et le sourire des professionnels de la santé à l’arrivée, sans oublier les “bonnes causes” qui seront soutenues par cette action… See you there !

72 vues totales, 72 vues aujourd'hui