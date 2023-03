AUTOMOBILE / Sint Maarten : les nouvelles plaques d’immatriculation sont disponibles

Avec un design épuré et efficace créé par Shadani Fleming, 33.847 jeux de plaques d’immatriculation, dont 900 pour les deux-roues, ont été commandées pour l’année 2023.

Depuis ce lundi 13 mars, les automobilistes avec les plaques M et P ayant payé la taxe d’usage peuvent désormais récupérer leurs nouvelles plaques sur présentation des documents officiels. Les autres catégories de plaques seront quant à elles disponibles à partir du 20 mars. Les nouvelles plaques d’immatriculation de Sint Maarten, qui seront probablement les dernières avant le passage aux autocollants, arborent un design avec une prédominance de bleu, représentant un lever de soleil, un avion, la mer et des palmiers. Cette création, signée Shadani Fleming, a suscité l’engouement du public en remportant le concours de conception des plaques d’immatriculation organisé en 2022. Pour marquer le lancement, la designer graphique a été invitée par Ardwell Irion, Ministre des Finances de Sint Maarten, afin d’immortaliser ce moment important dans la carrière de l’artiste : « L’année dernière, l’œuvre de Shadani a remporté les faveurs et les votes du public de Sint Maarten et a consolidé sa place dans l’histoire de l’île en concevant les plaques. Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à Shadani Fleming pour son excellent travail et à ses parents d’être là pour la soutenir ». _Vx

130 vues totales, 130 vues aujourd'hui