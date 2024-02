Contraint de rentrer en France, il offre son voilier à un officier hollandais du VKS

Le voilier « Mitsuha » qui s’est échoué sur la plage de Simpson Bay suite au détachement de sa ligne d’ancre dans une mer agitée il y a deux jours, a changé de façon inattendue de propriétaire avant même d’avoir été renfloué ou sauvé.

L’officier du Voluntary Corps of St. Maarten (VKS) San Francisco Lake, ne s’attendait pas à recevoir un tel cadeau de la part du propriétaire français d’un voilier échoué sur la plage de Simpson Bay. « J’ai répondu à un appel concernant le naufrage d’un bateau et c’est ainsi que j’ai rencontré son propriétaire » raconte M. Lake. « Ce dernier m’a dit qu’il n’était pas préoccupé par les questions matérielles et qu’il devait rentrer urgemment en France. Je lui ai précisé que je n’avais pas les moyens financiers pour acheter son voilier. De là, il m’a répondu : ce n’est pas une question d’argent, je vous donne mon bateau, je suis sérieux ! »

L’heureux élu qui n’en revient toujours pas d’un tel geste a ajouté qu’une personne avait proposé de remorquer le voilier en eaux plus profondes et offert au propriétaire 40 000 dollars. Reste que celui-ci a décliné l’offre, expliquant qu’il avait déjà donné son bateau à l’officier du VKS (le Voluntary Corps of St. Maarten est une organisation paramilitaire bénévole apportant une aide à la population par l’intermédiaire du gouvernement de Sint Maarten en cas de besoin, lors de catastrophes naturelles ou autres, ndlr) et que les formalités administratives étaient déjà en cours. « Ce n’est pas tous les jours qu’une telle chose vous arrive », s’exclame San Francisco Lake qui prévoit de renflouer le voilier long de 40 pieds lorsque la météo sera plus clémente, probablement vendredi ou samedi. _AF

641 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter