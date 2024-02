Australie : Un Français arrêté après avoir escaladé sans harnais une tour de 55 étages à Melbourne

Un Français a été interpellé mardi dernier à Melbourne en Australie après avoir escaladé sans harnais de sécurité un immeuble.

Le ‘Spider-Man’ âgé de 29 ans s’était attaqué au 60 A’Beckett Street, haut de 163 mètres et de 55 étages. Le jeune homme était attendu par les policiers au sommet du building, alors qu’un drone filmait son ascension avec un partage en direct sur les réseaux sociaux. Les forces de l’ordre ont été alertées en tout début de matinée et se sont postées au sommet du building pour réceptionner le grimpeur. Le jeune homme qui dirigeait le drone a quant à lui été arrêté un peu plus tard. Lui aussi serait un ressortissant français de 25 ans. De nombreux badauds se sont rassemblés pour observer cette dangereuse ascension. « Tous les voisins sont dehors, regardant par-dessus le balcon, levant les yeux. Ils n’arrivent pas à croire qu’il soit passé devant leur fenêtre », confiait un commerçant, alors que le Français abordait les derniers étages. Le jeune homme qui a escaladé la façade à mains nues, juste muni d’un sac de magnésie, a été escorté par les forces de l’ordre australiennes. Interrogé par les journalistes sur la raison de cette folle tentative, le Français a rétorqué : « Juste parce que je peux ». Un proche du grimpeur a confirmé que ce dernier avait agi « seulement pour l’accomplissement personnel et l’adrénaline ». Un spécialiste de l’escalade, qui dirige une école dédiée à la discipline en Australie, dénonce de son côté le comportement du Spider-Man français. « Je trouve un peu triste que quelqu’un décide de faire cela et d’en faire un spectacle », a ainsi commenté Aaron Lowndes. Il rappelle que cette escalade « libre » reste très dangereuse et qu’une chute mortelle peut avoir des conséquences sur le public et les proches. « Quand on pense à la famille de cette personne, aux personnes qu’elle pourrait laisser derrière elle, c’est douloureux ». Les deux hommes arrêtés à Melbourne devraient être inculpés pour « conduite imprudente mettant en danger la vie d’autrui, conduite imprudente pouvant entraîner des blessures graves, nuisance publique de droit commun et entrée sans motif légitime dans une propriété privée ».

177 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter