Parcoursup : Il ne vous reste plus que deux jours pour formuler vos vœux d’orientation !

Vous avez jusqu’au mardi 29 mars 2022 (23h59, heure de Paris) pour finaliser votre liste de 10 vœux maximum sur la plateforme d’orientation post-bac. Après cette date, vous ne pourrez plus ajouter de vœu, ni en remplacer sauf pour des formations en apprentissage (il n’y pas de date limite pour ces formations).

Vous pourrez toujours après cette date supprimer des vœux qui ne vous intéressent plus tant qu’ils ne sont pas confirmés.

Près de 19 500 formations reconnues par l’État sont disponibles sur la plateforme Parcoursup, dont l’offre de formation s’est encore enrichie cette année pour permettre aux candidats de réaliser leur projet de poursuites d’études supérieures.



La procédure Parcoursup 2022 se déroule en plusieurs étapes, voici les dates essentielles :

• 29 mars 2022 : date limite de formulation des vœux (10 vœux maximum). Vous pouvez faire des vœux pour des formations non-sélectives (licence et 1re année commune aux études de santé – Paces) et pour des formations sélectives (brevet de technicien supérieur, diplôme universitaire de technologie, diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques, classe préparatoire aux grandes écoles, écoles d’art, formations paramédicales, etc) dont l’admission se fait sur dossier ou par concours.

• 7 avril 2022 : date limite pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux.

• 2 juin 2022 : lancement de la phase principale d’admission. Les lycéens reçoivent les réponses des établissements correspondant à leurs vœux et font leurs choix. Plusieurs réponses sont possibles : oui ; non ; oui si ou en attente.

• 23 juin 2022 : lancement de la phase complémentaire. Elle permet aux candidats de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux pour des formations qui disposent de places disponibles sur Parcoursup.

• 15 juillet 2022 : fin de la phase principale d’admission.

• 16 septembre 2022 : clôture de la phase complémentaire. _AF

