Réserve naturelle de SXM : Un appel à bénévoles lancé pour la mise en place d’une étude scientifique sur la colonisation des fonds côtiers par la faune marine

L’Association gestionnaire de la Réserve naturelle de Saint-Martin, dans le cadre du programme européen LIFE BIODIV’OM, étudie l’installation sur nos côtes de certaines populations de poissons dont le mérou de Nassau et le mérou géant, deux espèces menacées au niveau mondial. C’est la première fois qu’a lieu une telle étude sur notre territoire.

• Les mérous géants et les mérous de Nassau menacés

En déclin dans la région depuis plusieurs dizaines d’années, les populations de mérous géants et de mérous de Nassau sont en danger. Pourtant, ils ont un rôle fondamental pour l’environnement, par leur fonction de prédateur supérieur dans la chaine alimentaire, mais aussi dans la vie économique et sociale, par leur consommation au sein de nos familles, leurs usages pour la restauration, et par la valeur économique qu’ils procurent pour des activités touristiques comme la plongée sous-marine.

• Une étude inédite

L’Association gestionnaire mène une étude scientifique afin de comprendre les processus naturels de colonisation des fonds sous-marins côtiers par les post-larves de poissons. Il s’agit d’échantillonner les diverses populations de poissons lors de leur sortie des courants du large vers les côtes saint-martinoises. Des dispositifs lumineux, développés par l’entreprise ECOCEAN, permettent ainsi de collecter ces échantillons lors de la nouvelle lune.

• Participer aux missions de l’Association gestionnaire de la Réserve naturelle

Départ à 6h du matin pour une navigation vers les sites d’études sous un beau levée du soleil, levée des dispositifs à la force des bras, mise en sécurité des échantillons et de la faune vivante, retour au port, identification, tri, comptage des individus avant de les relâcher. Tout un programme que les agents de la Réserve naturelle vous proposent de partager avec eux. Embarquez et participez activement à cette mission qui s’opère aux nouvelles lunes de février, mars et avril 2021.