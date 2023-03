CULTURE : Le Fort Louis s’est paré de mille couleurs

De nombreux badauds et amateurs d’art se sont pressés aux abords du Fort Louis à Marigot le weekend dernier pour assister au projet d’illumination intitulé Ethno Spirits, signé de l’artiste David Gumbs.

Inaugurée vendredi passé en soirée au kiosque de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, la projection originale Ethno Spirits a illuminé le monument historique l’entourant d’une aura singulière. En présence de Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme, Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture, Nathalie Gonthier, représentante de la Direction des Affaires Culturelles de Guadeloupe (DAC) et de Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité, l’artiste multi-talents David Gumbs, seul saint-martinois parmi les 264 lauréats retenus à l’échelle nationale, a présenté son projet d’illumination du Fort Louis de Marigot qui a nécessité huit mois de préparation et de créations digitales : « Pour créer cette boucle lumineuse de vingt minutes délivrée par deux centaines de barres LED qui viennent de Martinique, j’ai filmé le mouvement des papillons saint-martinois, les piérides, grâce au système vidéo tracking, que j’ai ensuite ralenti afin de générer d’autres formes graphiques utilisées pour les animations ». L’artiste a ensuite ajouté six sonorités alliant tambours et rythmes traditionnels qui ont été synchronisées avec la boucle lumineuse que l’on pouvait admirer visuellement et par l’ouïe durant trois soirées, les 10, 11 et 12 mars. Pour l’artiste, le lien entre la nature et sa création était indispensable : « Il était évident pour moi de rallier les sciences humaines et la communion des esprits tout en prélevant des éléments dans la nature, d’où le nom d’Ethno Spirits ». Habitué à faire des installations artistiques dans les musées, David Gumbs a brillamment relevé ce défi d’illuminer de 200 lampes LED dont quarante de deux mètres de long un bâtiment historique aussi conséquent que le Fort Louis de Marigot. Lauréat en Martinique et à Saint-Martin après avoir été sélectionné parmi 3.000 artistes, David Gumbs a réalisé son projet Ethno Spirits grâce au financement du ministère de la culture et de la communication pour une enveloppe maximale de 40.000€. Le spectacle mariant son et lumière aussi impressionnant à distance qu’à proximité du monument historique a été admiré et vivement félicité par le public présent. La charge émotionnelle d’une telle projection unique en son genre fut palpable. L’immense talent de David Gumbs a, encore une fois, dépassé les frontières du territoire, pour mieux revenir à Saint-Martin. Inoubliable. _Vx

