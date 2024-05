Prévision sargasses : risque faible pour SXM mais fort pour SBH

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 6 mai 2024, Météo France place le niveau de risque à faible pour le territoire de Saint-Martin mais le renforce pour Saint-Barthélemy.

Comme la semaine dernière, le bassin Atlantique reste très chargé en sargasses : une zone dense juste à l’est de la Martinique, de larges filaments au sud-est de La Barbade ainsi que des radeaux présents au large des côtes guyanaises menacent les îles du Nord. Malgré une couverture nuageuse, l’analyse des images satellite du 4 et 5 mai derniers révèle la présence de plusieurs filaments d’assez longues tailles approchant Saint-Barthélemy dans un flux d’est dominant. Ils vont rapidement devenir la source d’arrivages, très localement notables par effet d’accumulation, et ce tout au long de la semaine, principalement au nord et à l’est de l’île. Saint-Martin ne sera touché que d’ici 3 à 4 jours, en moindre quantité et de façon plus éparse. Toutefois, un retour à des conditions plus favorables est probable pour les deux îles dès le début de le semaine prochaine. Vendredi dernier, sur notre territoire, la Collectivité lançait une nouvelle opération de collecte et de nettoyage des sargasses de la Baie Lucas à Oyster Pond et de la Baie de Cul-de-Sac suite à un arrivage en masse des algues. _Vx

Échouements de sargasses, une priorité pour la COM

Via la décision du conseil exécutif le 26 avril 2024 concernant l’accord-cadre à bons de commande pour l’enlèvement et l’évacuation des algues sargasses échouées sur le littoral de la Collectivité de Saint-Martin, la société GTN s’est vue attribuer le lot 1 (Grandes Cayes, Cul-de-Sac et Mont Vernon) avec stockage et étalement à moins d’1km ou transport jusqu’à l’éco-site de Grandes Cayes sur une durée de 5 ans pour un montant maximum de 2.400.000€ HT et le lot 3 (sur les sites de l’Étang aux Poissons), mêmes conditions, pour un montant max de 900.000€. L’entreprise TWS SAS a désormais la charge du lot 2 (sur les sites de la Baie de l’Embouchure), mêmes conditions, pour un montant max de 1.600.000€ et du lot 4 (sur le site de Baie Lucas), mêmes conditions, pour un montant max de 2M€.

