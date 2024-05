SANTÉ / Conférence UL-CSF : l’importance de connaitre ses droits

L’Union Locale de la Confédération Syndicale des Familles de Saint-Martin en collaboration avec France Assos Santé ainsi que l’association Les Axes et Cibles Pour Tous organisait sa 1ère conférence sur les droits des usagers du système de santé ce 27 avril 2024.

Kerline Laurent, vice-présidente de L’Union Locale de la CSF de Saint-Martin, a tout d’abord présenté l’association ainsi que les 12 associations membres à la création depuis le 26 janvier 2024. Fatima Boukhari, présidente de l’association Les Axes et Cibles Pour Tous et secrétaire générale de l’UL-CSF, a ensuite adressé le déroulement de la conférence aux participants. Deux intervenants de choix se sont succédés en les personnes de Claude Philomin, président de France Assos Santé et vice-président de L’Union Départementale de Guadeloupe, et Maître Ludovic Beaune, avocat en droit de la santé et droit pénal au barreau de Paris et conseiller juridique à France Assos Santé Nationale. Le débat, bilingue français-anglais, a permis aux participants de mieux comprendre leurs droits en tant qu’usagers du système de santé. La présentation détallée du site France Assos Santé (https://www.france-assos-sante.org) leur a montré toutes les fiches conseils ainsi que des modèles de courrier pour des recours contre un manquement de ces même droits : soins, prise en charge, coût des frais de santé, droit à l’information, saisir le médiateur de l’assurance maladie, l’ordre des médecins, le défenseur des droits, ou encore la couverture sociale, la conférence a abordé tous les points pour que les usagers soient à même de se déplacer pour avoir des réponses sur leurs droits et les recours possibles. La journée d’information accueillait aussi la présentation des représentants des usagers dans les établissements médicaux et sociaux, et auprès de l’assurance maladie. Des professionnels de santé (médecins de l’hôpital, infirmières, etc) et des associations de plusieurs quartiers du territoire ont pris part à la manifestation. De nombreux témoignages furent partagés lors de la matinée qui se tenait au Fantastic Hôtel de Concordia, ainsi qu’une pléthore de questions/réponses sur des situations précises telles que la prise en charge des frais de transport, le dossier médical, le droit à l’information avant chaque intervention et les règlements des dépassements de frais d’honoraires. Pour échanger davantage sur les questions de droits de santé dans une ambiance conviviale, un petit déjeuner créole était mis à disposition des participants. L’Union Locale de la CSF de Saint-Martin tient à remercier l’hôte de la conférence, le restaurant « Le plat du jour », la traductrice Agnès De Polo et tous les membres présents. _Vx

Infos UL-CSF de Saint-Martin : 06 90 77 48 99 – 06 90 22 90 69

ulcsf.saint.martin@gmail.com

