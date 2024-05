CULTURE / Le livre « Cuisine Creole 2 » nommé aux Gourmand World Cookbook Awards

Le talent de la belle maison d’édition locale The Friendly Books est mis à l’honneur au travers de la 30ème édition des Gourmand World Cookbook Awards. Le deuxième volume de « Cuisine Creole », paru en octobre dernier, est nommé dans deux catégories de la compétition pour le meilleur livre gastronomique du monde.

La maison d’édition créée par Thomas Proust et Alexandra Hubert il y a maintenant plus de dix ans et située sur notre territoire n’a de cesse de célébrer la beauté, la diversité, la culture et les communautés de cette île surnommée la Friendly Island. The Friendly Books produit des livres de photos sublimes qui mettent en lumière la richesse, au sens le plus large du terme, de Saint-Martin. Unique en son genre, le deuxième volume de « Cuisine Creole » se targue d’être à la fois un livre de recettes authentiques couplé d’un carnet de rencontres avec des femmes et des hommes de talent, cuisiniers amateurs ou professionnels, qui partagent leurs secrets de cuisine. Magnifiquement illustrées par les photographies d’Alexandra Schaede, les 108 pages de « Cuisine Creole 2 » ont attiré l’attention des Gourmand World Cookbook Awards. Fondés en 1995 par Edouard Cointreau, ils récompensent chaque année les meilleurs livres sur la gastronomie et le vin, imprimés ou numériques, ainsi que la télévision culinaire. Avec plus de 230 candidatures de pays et régions pour remporter un prix prestigieux en 2022 (contre 67 en 2005), la renommée des Gourmand World Cookbook Awards n’est plus à faire. Seul concours international du secteur, les Gourmand Awards sont une occasion unique de construire l’image de la culture gastronomique d’un pays et de le partager avec le reste du monde. La liste des livres en compétition de cette 30ème édition des Gourmand Awards est disponible jusqu’au 15 novembre 2024. Les gagnants, qui bénéficieront d’une grande visibilité internationale, seront annoncés lors de la cérémonie dont la date et le lieu seront communiqués d’ici fin juin prochain. La remise des prix de l’année dernière qui s’est tenue à Riyad, en Arabie Saoudite, a d’ailleurs récompensé un couple de français : le prestigieux prix de Meilleur livre de Chef au monde des Gourmand World Cookbook Awards 2023 a été décerné à l’ouvrage, ‘Dans la tête de Glenn Viel’, écrit par Anne et Jean-Philippe Garabedian et publié en co-édition par Le Coeur des Chefs et La Fabrique. Pour cette nouvelle édition de la compétition, « Cuisine Creole 2 » de The Friendly Books est nommé dans deux catégories : Photographie (B06) et Livres caribéens (C21). On croise les doigts… _Vx

Infos : https://www.thefriendlybooks.com

https://www.cookbookfair.com

