Pédagogie : Seconde édition de la journée académique de l’ingénierie au féminin

Se tenait jeudi dernier au sein du Lycée Robert Weinum la journée des « Sciences de l’Ingénieur au Féminin ». Retour sur cette initiative encourageante pour les jeunes étudiantes.

C’est dans la salle polyvalente qu’ont pris place deux groupes de soixante jeunes étudiants pour assister aux différentes présentations à destination des élèves du lycée et du collège de recrutement sur la valorisation des filières scientifiques et technologiques au féminin. Les 120 élèves issus des classes de première technologique, de première en spécialité numérique et sciences informatiques ainsi que les classes de troisième du collège du Mont des Accors, du collège Soualiga et enfin du collège de Quartier d’Orléans, se sont montrées attentives et intéressées par le récit des intervenantes. La marraine de l’opération était Sabrina Placidoux, ingénieure territoriale et directrice de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à la Collectivité de Saint-Martin. Au travers de son histoire, cette marraine de choix a réussi à transmettre aux filles composant l’assemblée la passion pour son métier, sa détermination et sa foi profonde que les femmes ont une place prépondérante dans le domaine scientifique. Ce type d’évènement permet de faire découvrir le champ des possibles sans restriction liée au territoire, au sexe ou aux origines. Les interventions suivantes ont été aussi marquantes, plusieurs enseignantes à savoir Madame Atam (Mathématiques), Madame Louisy (Mathématiques), Madame Michon (Biologie) et Madame Humpherry’s (Physiques), ont conté leur parcours respectif avec comme point commun d’être toutes ingénieures de formation et enseignantes au lycée. Le jeune public écoutait, concentré, leurs anecdotes, comment elles sont devenues ingénieures par le biais de leur cursus scolaire et pourquoi elles ont choisi la voie de l’enseignement. Le proviseur du Lycée Robert Weinum, Olivier Saunier, s’est montré fier et solidaire de cette initiative minutieusement organisée pour la seconde fois par Madame Marthe Ogoundélé-Tessi (DDPFT au sein du lycée). Il est toujours bon de rappeler à la jeunesse féminine et prometteuse de Saint Martin que la mixité des parcours est possible._Vx

