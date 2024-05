« Ride for Life » : quand des élèves du collège Mont des Accords s’engagent pour la sécurité routière…

Le jeudi 2 mai dernier, le collège Mont des Accords a été le théâtre d’une belle initiative axée sur la sensibilisation aux dangers routiers, particulièrement destinée aux jeunes du territoire.

Sous l’égide des services de l’Education nationale des Iles du Nord, cette campagne sur la sécurité routière a réuni plusieurs acteurs clés et mobilisé les élèves des collèges Mont des Accords, Roche Gravée de Moho ainsi que l’école élémentaire Aline Hanson. « Ride for Life », tel est le slogan choisi par la communauté éducative qui a souhaité toucher un large public lors de la manifestation organisée dans le cadre du Festival Langues, Arts et Cultures.

Une sensibilisation aux risques routiers d’autant plus d’actualité avec le décès tragique d’un jeune motard de Sandy Ground survenu quelques heures plus tôt lors d’un accident de la circulation en partie hollandaise. Une minute de silence a été observée en sa mémoire.

Changer les comportements…

Il ne faut pas se voiler la face, les accidents de la route sont un véritable fléau qui sévit trop souvent à Saint-Martin. Face à ce constat plus qu’alarmant, Margaux Benaziz, Ayanna Connors et Rogers Gabriel, trois collégiens au Mont des Accords, ont décidé de prendre le problème à bras le corps en organisant une campagne de sensibilisation destinée à changer le comportement des usagers de la route.

Un appel à la solidarité a alors été lancé fédérant toutes les forces vives du territoire et c’est ainsi que le jeudi 2 mai dernier, un cortège de « militants » d’une si noble cause allait sillonner Marigot et ses abords arborant drapeaux, casquettes, autocollants, tee-shirts pour un ride ou un walk particulier. De nombreux acteurs et professionnels de la sécurité routière ont répondu présent à l’appel des organisateurs. On citera notamment la gendarmerie et la police territoriale, l’association Bip Bip Coyote présidée par Xavier Chabot, toujours présente au quotidien pour la sécurité des usagers de la route avec notamment le marquage au sol des endroits dangereux pour les automobilistes, les deux-roues et les piétons (que de bombes fluo utilisées !), l’association Sécurité Routière SXM et son président, Bruno Ravier, les clubs Harley Davidson des Caribbean Eagles de Sint Maarten et Niglo FWI, le Vélo Club de Sandy Ground représenté par son vice-président, Patricio Carty, le Comité Territorial de Cyclisme de Saint-Martin présidé par Eric Hélan, l’Association des Commerçants de Marigot présidée par Yann Lecam, l’association Solidarité Laïque, représentée par Yasmine Sadji qui œuvre aux côtés de l’Education Nationale depuis Irma pour la reconstruction des écoles, les membres des associations Cobraced et Jeunesse Soualiga.

« Ride for Life » : une campagne qui en appelle d’autres

Après avoir parcouru le centre-ville de Marigot et ses alentours, motards, cyclistes et piétons se sont rendus sur le parking du collège Mont des Accords où ils ont été accueillis par le principal, David Desiage, et Julien Marie, directeur des services du cabinet de la préfecture. De nombreux intervenants sur différents stands en ont profité pour sensibiliser encore et toujours les élèves sur les bons comportements à adopter sur la route. D’autres campagnes « Ride for Life » sont prévues d’être organisées à un rythme plus soutenu dans les prochaines semaines. La sécurité routière, c’est l’affaire de tous !

Un clin d’œil à Evelyne Fleming, Andy Armongon, chargés de mission auprès du vice-recteur, et Jean-Yves Urgin, animateur au sein de la radio scolaire SXM, qui ont contribué à la réussite ce beau projet « Ride for Life ». _AF

