Promotion : « Lights on : Sandy tales », un spectacle visuel pour sensibiliser le public à la beauté de Saint-Martin

L’office de tourisme de Saint-Martin est fier de présenter « Lights on : Sandy tales », un spectacle visuel mettant en lumière deux espèces emblématiques de notre île : le Bernard-l’ermite et le poisson perroquet. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la promotion de la sensibilisation au tourisme et vise à inviter la population à découvrir la richesse naturelle de Saint-Martin.

« Lights on: Sandy tales » offre une expérience immersive où la magie de la lumière révèle les histoires fascinantes de ces deux espèces marines uniques à Saint-Martin. À travers une combinaison habile de projections visuelles et de narration, les spectateurs seront transportés dans l’univers secret et étonnant de nos amis à carapace et à nageoires.

Le public est chaleureusement invité à se joindre à cette expérience, qui se déroulera chaque jour du 3 mai au 2 juin 2024 à 19h, devant le kiosque de l’Office de tourisme sur le Front de Mer à Marigot. Les visiteurs sont conviés à découvrir la beauté cachée de Saint-Martin et à se laisser émerveiller par la splendeur de la vie marine qui les entoure.

