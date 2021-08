SPORT : Le wingfoil a le vent en poupe

La discipline du wingfoil fera son entrée au championnat de foil de la Caraïbe en décembre prochain.

Impossible d’échapper à la tendance du wingfoil, un nouveau sport de glisse, une discipline qui suit la tendance du foil qui s’est développée ces dernières années. Il se situe entre le kitefoil et le windfoil, le sport combine les grands fondements de ces deux disciplines en quelque chose de complètement nouveau. La discipline consiste à faire décoller son foil à l’aide d’une voile gonflable que l’on tient à bout de bras à l’aide d’un wishbone ou de poignées. Cette nouveauté permet au foileur de découvrir de nouvelles sensations avec une liberté de mouvement sans précédent. Une activité qui rencontre un franc succès et qui sera de la partie à l’occasion du Championnat Caribéen de Foil organisait à la Baie Orientale du 10 au 12 décembre prochain. « Nous avons estimé qu’il était logique d’ajouter une course de wingfoil. Nous pensons que le foiling est destiné à promouvoir l’intérêt, l’engouement et l’engagement dans le sport » a déclaré Sacha van der Wouden (co-fondateur des Caribbean Foiling Championships )

Un seul format de course

Comme le format officiel de la course wingfoil doit encore être développé par la World Sailing (l’instance dirigeante mondiale du sport- NDLR), les officiels de la course des championnats de foil des Caraïbes ont décidé de n’avoir qu’un seul format de course wingfoil incluant tous les niveaux. «La classe wingfoil aura son propre départ et courra principalement sur les mêmes parcours que les classes de loisirs (Wind et Kitefoil). La seule différence est que la classe wingfoil ne participera pas à la course Round the Island dimanche. Tout simplement parce que c’est un parcours à haut risque et que nous ne pouvons garantir leur sécurité » a déclaré Sacha Daunar (officier de course, Caribbean Foiling Championships) qui précise que d’autres parcours seront spécialement dessinés pour les wingfoilers. Pour ceux qui souhaitent participer à l’événement, les inscriptions aux Championnats de foil des Caraïbes 2021 sont désormais ouvertes.