EDUCATION : Plus de 200 élèves présents pour l’opération « Ecole Ouverte » !

La 3ème édition de l’« Ecole Ouverte » a débuté le 29 mars dernier et a pris fin le vendredi 5 avril avec une fresque somptueuse réalisée par les élèves du collège Mont des Accords sur le mur de l’établissement.

Le dispositif « Ecole Ouverte » 2023/24 a pour objectif d’accueillir gratuitement pendant les vacances scolaires ainsi que les samedis, des élèves et de leur proposer un programme d’activités éducatives dans les domaines scolaire, culturel, sportif en lien avec la politique d’établissement et les dispositifs Cité Educative, PASS’CULTURE et Ecole Ouverte.

Début des activités le vendredi Saint

Dès le vendredi 29 mars, 92 élèves et 5 parents étaient présents en ce jour férié au collège Mont des Accords ! Dès 8 heures, les personnels et élèves s’activaient pour la mise en place des activités du jour. Dès 8h30, les ateliers ouvraient, le bus de Sandy Ground arrivait (ramassage des enfants chaque matin devant l’école Aline Hanson et retour le soir). Un second bus partait pour le stade de Bellevue où le club des Archiball a proposé une initiation de rugby « à toucher » aux élèves qu’encadraient M. Seguin assistant d’éducation et M. Desiage le principal du collège. C’était la première étape du projet du jeu « Touch » aux Jeux Olympiques « Seven’s » qui va avoir lieu jusqu’à la mi-juin au sein de l’établissement.

En salle informatique et en salles de classe, 4 groupes de révisions brevet débutaient leurs programmes. En salle polyvalente, la classe à horaire aménagée « Théâtre » ouvrait son 4ème camp « Théâtre » ! De son côté, la salle foyer lançait ses jeux et autres animations.

Une fresque grandiose !

Enfin, la 4ème édition de stage « fresques / art mural » débutait avec la participation de près de vingt élèves chaque jour pour la plus grande fresque réalisée depuis deux ans au sein du collège Mont des Accords. Grâce à l’implication des street artistes de l’île et de l’association Ariana soutenue par le projet Mix’Art, les jeunes artistes en herbe ont réalisé une œuvre artistique magnifique mettant en valeur la culture de l’île et l’identité du collège. Le vendredi 5 avril, tous les protagonistes avaient de quoi être fiers du travail réalisé tout au long de la semaine. Quels talents !

Au total, plus de 200 élèves ont participé à 14 ateliers « ouverts » durant la première semaine de vacances scolaires (natation, théâtre, cerf-volant, scientifique, SEGPA, …) grâce à l’implication des personnels du collège (enseignants, documentaliste, assistants d’éducation, conseillères principales d’éducation, agent de prévention, adultes relais, équipier mobile, direction …) et des intervenants. _AF

3 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter