ÉDUCATION : Plus de 500 élèves à l’heure olympique au stade Albéric Richards !

Dans le cadre du Festival Langues, Arts et Cultures 2024, une journée Olympique et Paralympique a été organisée vendredi dernier au stade Albéric Richards en présence de centaines d’élèves du territoire tous enthousiastes de découvrir certaines disciplines sportives présentes aux Jeux Olympiques Paris 2024.

C’est en présence de Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de l’académie Guadeloupe et de Harry Christophe, vice-recteur des Iles du Nord, que s’est déroulée cette journée placée sous le signe des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 qui arrivent à grands pas. L’objectif de ce grand rassemblement populaire est de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives inscrites dans l’ADN de l’Olympisme et du Paralympisme.

Vendredi dernier, plus de 500 élèves de la maternelle au collège issus des établissements de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, y compris ceux inscrits dans les dispositifs ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire), ont profité de nombreuses activités sportives grâce à la pleine participation des associations et clubs du territoire.

Florencia Hunt, un bel exemple à suivre pour la jeunesse

Avant de participer aux différents ateliers, les élèves ont eu l’honneur de rencontrer Florencia Hunt, première et dernière athlète saint-martinoise à avoir participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 sur 800 mètres.

Après avoir écouté les conseils précieux de la championne saint-martinoise, les jeunes sportifs en herbe ont pu s’initier à certaines épreuves qui seront présentes aux Jeux Olympiques et Paralympiques et d’autres, à savoir la voile avec l’Association sportive du collège Mont des Accords, la boxe éducative avec le club ABC Intersports, le rugby avec le club des Archiball, le football avec la Ligue de Saint-Martin, le baseball avec l’association Saint-Martin Baseball-Softball, l’athlétisme avec l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin, le tennis avec le TCISM, la pétanque avec le club Cariboule, le cricket avec l’association Cricket Conqueror’s et le breakdance, nouvelle discipline olympique avec l’assocation Variation Event.

Les services de l’Education nationale des Iles du Nord tiennent à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée forte en symboles. _AF

