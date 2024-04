VISITE MINISTÉRIELLE : Marie Guévenoux sur le chantier du collège 900

Lors de sa première visite officielle sur le territoire de Saint-Martin, Marie Guévenoux, ministre déléguée en charge des Outre-mer, s’est rendue sur le chantier du collège 900 de la Savane pour constater l’avancée des travaux.

Accompagnée du préfet Vincent Berton, de représentants d’institutions et d’élus territoriaux, la ministre Guévenoux a d’abord assisté à une présentation du projet effectuée par Christian Climent-Pons, chargé du suivi de la reconstruction du système éducatif, et les équipes responsables de la construction du collège numérique 900. En sachant que 70% des enfants du territoire ne partent jamais en vacances, le projet intègre des espaces et infrastructures qui seront développés par la Politique de la Ville afin que la jeunesse saint-martinoise puisse en bénéficier. Le collège 900 répondra évidemment aux obligations prévues par le Code de l’Éducation tout en offrant un environnement d’école bienveillante qui permet aux enfants de s’épanouir, de valoriser leurs compétences et de se projeter dans l’avenir. Budgété initialement à 21M€ en janvier 2020, la construction du collège 900 coûtera finalement 34M€ (15M€ ministère de l’Éducation Nationale, 3M€ ministère des Outre-Mer, 7M€ ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, 3,018M€ Fonds Européen de Développement Régional et 5,982M€ Collectivité de Saint-Martin). Cette hausse s’explique par la construction d’un gymnase (3,8M€), la transition environnementale (3,018M€), la rehausse d’un mètre de la nappe phréatique (4,37M€) et la révision des prix liée au contexte international (1,812M€). Dans cette optique de délivrer un collège multimédia à la conception bioclimatique et dynamiquement moderne, les 150 enseignants concernés par l’établissement scolaire seront intégrés au processus en mai prochain dans le cadre d’une réunion de concertation. Les travaux avancent selon le calendrier établi, pour une livraison à la rentrée 2025. L’ensemble des caractéristiques innovantes, détaillées dans nos éditions précédentes, fut présentée à la ministre déléguée, impatiente de découvrir le chantier. Curieuse, Marie Guévenoux n’a pas manqué de poser des questions lors de la visite pour ensuite s’entretenir avec la presse : « Cette construction est extrêmement importante. Suite à la catastrophe d’Irma, le milieu scolaire a été touché et on se retrouve avec des milliers d’enfants qui doivent retrouver des conditions d’enseignement nettement meilleures que celles qu’ils vivent aujourd’hui. (…) De ce traumatisme est, au fond, né une chance grâce au travail, on va se retrouver avec 1500 élèves (collège 900 à la Savane et collège 600 à Quartier d’Orléans ndlr) qui vont avoir des conditions de grande qualité et presque doubler les places de refuge anticyclonique ». Au terme de cette visite, la ministre a embarqué sur le bateau des garde-côtes en direction de Saint-Barthélemy, elle a rejoint Paris jeudi dernier. _Vx

