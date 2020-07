Collège Quartier d’Orléans : un parcours bilingue récompensé !

Le recteur Mostafa Fourar lors d’une précédente rencontre avec les équipes pédagogiques des classes bilingues du collège Quartier d’Orléans avait fait la promesse de signer des attestations de suivi d’un enseignement bilingue (français/anglais) à destination des élèves en fin de cycle de collège.

Toutefois, il ne s’est pas contenté de signer les attestations tant attendues, il les a également remises lors d’une cérémonie organisée le vendredi 3 juillet dernier au collège Quartier d’Orléans.

Sous le regard ému des enseignants, fier des parents, étonné des élèves, attentif de l’équipe de direction et satisfait du vice-recteur et de la vice-présidente de la collectivité de Saint-Martin en charge de l’éducation, le recteur a honoré de sa présence et de son discours les 19 élèves de la 3ème dite bilingue. 14 de ces 19 élèves, avaient adhéré à cet enseignement en 2016 alors qu’ils s’inscrivaient en 6ème.

Michel Sanz, vice-recteur, a retracé le parcours édifiant effectué par ces élèves qui ont su garder le cap et ce, malgré une scolarité bouleversée par l’ouragan Irma, par des troubles sociaux divers et pour finir par le COVID 19. Un parcours couronné de succès grâce au soutien pédagogique et financier du rectorat de la Guadeloupe, à l’engagement des équipes dirigeantes du collège, à l’investissement sans faille des enseignants mais aussi à la confiance des parents dans une école de la République française qui a su prendre en compte une des spécificités du territoire.

Eric Domichard, principal du collège, a certifié que la courbe ascendante des résultats scolaires, de même que celle des récompenses et de l’assiduité étaient là pour témoigner de la réussite de cette filière. Il a symboliquement remis un certificat des compétences à chaque élève et s’est dit impatient de découvrir le taux de réussite relatif à ce groupe classe à l’examen du DNB.

En guise à la fois de remerciements et d’adieu, un quatuor d’élèves ont entonné « Shine like a diamond », en français et en anglais, traduisant un sentiment de valorisation.

Sous les applaudissements nourris des personnes présentes et les multiples prises de vue photographiques, la première cohorte qui aura marqué le début d’un enseignement bilingue au collège Quartier d’Orléans aura avant tout prouvé qu’apprendre en français et en anglais à parité horaire dans toutes les disciplines est un vecteur de réussite indéniable sur le territoire.

Dans l’attente de l’ouverture de sections internationales au lycée général et technologique Robert Weinum, souhaitons à nos 19 collégiens bilingues de mettre à profit leur plus-value linguistique lors d’une poursuite d’études en seconde euro-caribéenne !