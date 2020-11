EKLYA School of Business : intégration réussie pour deux Saint-Martinois !

L’école de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, EKLYA School of Business, accueille depuis le mois de septembre, deux étudiants venus de Saint-Martin. Depuis plusieurs années, Sébastien ARCOS, Directeur des écoles de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, recrutent sur le territoire des Iles du Nord et il a déjà accompagné de nombreux saint-martinois pour leur scolarité post-baccalauréat.

Malika JEFFREY et Léandre LEVENARD ont donc intégré le programme Bachelor in Business Development, en première année. « Un contexte particulier cette année en raison de la crise sanitaire, mais nous avons pu accueillir ces deux étudiants, issus des établissements de la Cité Scolaire pour Malika et du Lycée Schœlcher pour Léandre. C’est toujours une chance pour nous, d’accueillir des jeunes Saint-Martinois, car ils apportent beaucoup à une promotion, grâce à leur enthousiasme et à la richesse de leur culture », indique Sébastien ARCOS, Directeur.

« Le profil des étudiants de Saint-Martin et l’ouverture internationale dont ils témoignent, leur permettent d’avoir de véritables atouts pour s’intégrer facilement dans une promotion. De plus, ces points forts sont nécessaires pour réussir des études dans un programme tel que celui d’EKLYA School of Business, qui comporte des mobilités académiques chez des partenaires internationaux, » poursuit Sébastien ARCOS.

Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, EKLYA School of Business, organise des Journées Portes Ouvertes on-line pour permettre des présentations à distance. Il est tout à fait possible pour les jeunes Saint-Martinois, de suivre ces présentations depuis Saint-Martin, en contactant l’école.

Contact : s.arcos@lyon-metropole.cci.fr

Retrouvez les informations sur les écoles de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne : EKLYA School of Business www.eklya.fr et HYBRIA www.hybria.fr