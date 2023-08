VILLAGE DE LA FORMATION : Près de 500 personnes présentes pour la 1ère édition !

Organisé par la Collectivité de Saint-Martin, avec le soutien de l’Etat dans le cadre du pacte ultramarin d’investissement dans les compétences (PUIC), et en collaboration avec Pôle Emploi, l’AGEFIPH, la Mission Locale et la CCISM, la 1ère édition du Village de la Formation a accueilli entre 400 et 500 personnes vendredi dernier sur le parking de Galisbay.

Le président de la Collectivité, Louis Mussington, le député des Iles du Nord, Frantz Gumbs, le sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture, Fabien Sésé, la présidente de la Commission de l’Emploi et de l’Apprentissage, Martine Beldor et le président de la Commission Jeunesse, Raphaël Sanchez se sont rendus sur place pour encourager les organismes de formation présents et les personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi.

Plus d’une vingtaine de centres de formation, une dizaine d’ateliers interactifs de découverte de métiers et des stands de financeurs, d’orientation et d’accompagnement avaient répondu présents pour ce nouveau dispositif organisé dans le cadre de la « Caravane de l’Emploi 2023 ».

Cet événement avait surtout pour objectif d’accueillir un large public désireux de se former mais aussi de trouver des solutions pour monter en compétence ou de s’orienter, de financer un projet, de participer à des ateliers interactifs et d’assister à des démonstrations pouvant créer pourquoi pas de nouvelles vocations.

Au cœur du Village de la Formation était organisée également la 9ème édition « SUCCESSFUL DEPARTURE 2023 ».

Un autre dispositif destiné à mieux accompagner les bacheliers qui s’engagent dans des études secondaires et les étudiants ayant besoin d’informations pour préparer leur mobilité en Métropole et au Canada. _AF

153 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter