Football : L’ASC Saint-Louis Stars réunie au grand complet pour fêter la fin de la saison ! 

Avant de prendre des vacances amplement méritées, joueurs, éducateurs, dirigeants et les nombreux supporters (un clin d’œil aux parents des jeunes sportifs) de l’Association Sportive et Culturelle Saint-Louis Stars se sont réunis à la Savane pour fêter la fin de la saison.

Convivialité et bonne humeur ont rythmé ainsi la journée du 10 juillet dernier organisée par l’Association Sportive et Culturelle Saint-Louis Stars, marquant la fin de la saison footballistique 2020-2021.

Des plus jeunes aux plus grands, chacun y a mis du sien pour faire de cette journée un moment inoubliable. A commencer par les parents et éducateurs qui n’ont pas hésité à mouiller le maillot lors des rencontres mixtes organisées le matin et l’après-midi, toutes catégories confondues.

Un match opposant l’équipe U17 aux « Entraîneurs du Club » a clôturé cette journée sportive, tous ravis de partager ce beau moment de complicité, sur et en dehors du terrain.

Le moment était venu ensuite pour la grande famille de l’Association Sportive et Culturelle Saint-Louis Stars de se réunir autour du verre de l’amitié et du traditionnel barbecue made in « Saint-Louis Stars ».

Un bilan de saison prometteur

Le club de Saint-Louis Stars s’est distingué cette saison en remportant plusieurs titres et récompenses :

– Champion dans les catégories U13 (A et B), U15 et U17

– Vice-champion dans la catégorie U21

– Vainqueur du tournoi U13 à Saint-Barthélemy

– Meilleur buteur : GASPARD Lorens

(Catégorie U15)

– Meilleur gardien : BRIAN Jahim

(Catégorie U17)

– Meilleur coach: HON Jean-Marc

– Sur le plan régional, HON Kenjy intègre à la rentrée le Pôle Espoirs du CREPS en Guadeloupe (BRAVO!)

Le club de Saint-Louis Stars en bref :

Le Football Club Saint-Louis Stars est une association sportive qui, depuis sa création en 1978, œuvre pour l’épanouissement des jeunes des quartiers, notamment ceux de Rambaud, Free Town, Colombier.

En mettant en place plusieurs activités sportives et culturelles tout au long de l’année, l’équipe dirigeante vise à promouvoir le sport et surtout à développer la pratique du football sous toutes ses formes, aussi bien chez les plus jeunes que chez les plus grands, sans oublier les féminines du club, de plus en plus nombreuses ! _AF