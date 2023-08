Prévision sargasses : Saint-Martin et Saint-Barthélemy en risque moyen

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 31 juillet 2023, Météo France place le niveau de risque à moyen pour les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Les échouements restent d’actualité. L’Est de la moitié Nord de l’arc des Petites-Antilles est encore très fourni en algues, les échouements de sargasses devraient perdurer. La présence d’une onde d’est à proximité des îles antillaises rend difficile les détections ces derniers jours. Toutefois pas beaucoup de changements. L’Est et le Sud-Est du Nord de l’arc Antillais restent jonchés de sargasses plus ou moins organisées en radeaux et filaments. Peu ou pas de radeaux dans les 200 premiers kilomètres le long des côtes de la Guyane. Si les fauchées et nuages ne permettent pas des détections claires autour des Îles du Nord, seule l’image du 28 permet une visualisation partielle des sargasses autour de celles-ci. Dans un flux d’est dominant, de plus ou moins petits radeaux le plus souvent épars menacent l’est des îles. Les arrivages plus ou moins ponctuels mais parfois répétitifs vont donc continuer. Le risque demeure, surtout pour les Antilles. Les sargasses viennent surtout de l’Est à sud-est et le réservoir semble encore important. La remontée via le courant des Guyanes reste sporadique. _Vx

