Bilan d’étape du CIOM : 10 mesures effectives sur 72

Les 23 et 24 novembre derniers, un bilan d’étape du Comité Interministériel des Outre-mer (CIOM) s’est tenu à Paris avec les acteurs officiels concernés et la ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier.

Présents pour représenter Saint-Martin, Louis Mussington, président de la Collectivité, Frantz Gumbs, député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et Annick Pétrus, sénatrice. Vincent Berton participait également aux échanges en sa qualité de préfet délégué des Îles du Nord. Pour Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer récemment en visite sur le territoire, les échanges ont été « constructifs autour du logement, de la coopération régionale, de la desserte aéronautique, mais également du tourisme et du développement économique ». Louis Mussington attendait particulièrement cette réunion qu’il qualifiait de nécessaire : « Plus d’un an après l’Appel de Fort-de-France, qui a ouvert la voie aux 72 mesures du Comité interministériel des Outre-mer, il était temps d’évaluer les progrès accomplis. Nous avons abordé des enjeux majeurs pour Saint-Martin, notamment le logement, la coopération régionale, la reprise d’Air Antilles, la continuité territoriale, l’accès aux soins, le contrôle de la concurrence, le tourisme et le développement économique.

Nous sommes engagés à collaborer avec le gouvernement, en veillant au respect des élus. L’objectif est clair pour nous : accroître les responsabilités locales, soutenir l’initiative locale, le progrès social, le développement de notre territoire et l’amélioration des conditions de vie de notre population ». Des 72 mesures du CIOM, voici les 10 mesures effectives présentées au bilan d’étape (15 autres en cours de finalisation) : soutien à la création d’investissements destinés à stimuler la croissance des PME, mise en œuvre d’un programme «Accélérateurs petites entreprises» dans chaque bassin, accompagnement des plans de souveraineté alimentaire des territoires, donner aux agriculteurs les moyens de protection adaptés contre les organismes nuisibles, augmentation de l’aide à l’amélioration de logement de l’Agence Nationale de l’Habitat pour les propriétaires modestes, renforcement des leviers d’action pour l’aménagement urbain du Fonds régional d’aménagement foncier et urbain (FRAFU), réforme de la politique de continuité territoriale et de LADOM, augmentation des bourses étudiantes, mise en cohérence de l’appréciation du centre des intérêts matériels et moraux des fonctionnaires de l’État, et pour finir, adapter le dispositif du Zéro artificialisation nette aux enjeux des Outre-mer. _Vx

