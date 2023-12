ÉCONOMIE : Activité bancaire stable à Saint-Martin

L’Institut d’émission des départements d’Outre-mer (IEDOM) vient de publier les chiffres provisoires relatifs à l’activité bancaire aux 9 premiers mois de l’année 2023 pour le territoire de Saint-Martin.

La distribution de crédits, dont l’encours dépasse désormais les 604,2M€, reste dynamique et poursuit sa progression à Saint-Martin, tant pour les entreprises que les ménages, avec +19% sur un an et +7% sur trois mois. Les ménages rassemblent 187,2M€ (+12% sur un an) dont +11% de crédits à l’habitat et +16% de crédits à la consommation. Les entreprises sont, aux deux-tiers, les principaux bénéficiaires des crédits avec 392,4 M€ (+23 % sur un an) qui sont composés pour l’essentiel de crédits à l’investissement (+41%) et à l’habitat/immobilier (+14%). Pour les dépôts, les actifs financiers sont quasi stables à Saint-Martin avec 544,3 millions d’euros (+0,3% sur un an et -1,6% sur trois mois) mais leur niveau reste inférieur à celui des crédits. La collecte auprès des ménages est en hausse avec 234,7M€ et +4% sur un an, mais en léger recul pour les entreprises dont le montant est fixé à 278,0M€ (-0,3% sur un an). Les actifs financiers sont détenus majoritairement par les entreprises essentiellement sous forme de dépôts à vue mais avec une part croissante des placements liquides à court terme devenus plus attractifs (+10 points sur un an). Sur le volet bancaire et de la distribution des prêts garantis par l’État (PGE) à Saint-Martin, les banques ont « bien joué le jeu » selon IEDOM. Le dispositif de PGE a bénéficié à 356 entités saint-martinoises pour un montant total de 39 millions d’euros, soit 8% de la totalité des PGE accordés en Guadeloupe et dans les Îles du Nord. Le secteur du commerce est le principal bénéficiaire de PGE, en nombre comme en montant (respectivement 27 % et 38 %), suivi des hôtels/restaurants (18%). À fin juin 2023, 97% sont entrés en phase de remboursement, 27,2M€ (70 %) sont en statut restant dû, 4% des PGE ont été intégralement remboursés et 85 % des PGE remboursés sur 6 ans (59% national). _Vx

20 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter