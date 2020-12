La Sint Maarten Nature Foundation lance un projet de recherche sur les singes vervets !

Après avoir récemment reçu une subvention du programme de financement Resources for Community Resilience R4CR, la Sint Maarten Nature Foundation a annoncé la semaine dernière qu’elle commençait son projet de recherche sur les singes vervets invasifs sur l’île.

Le projet se concentrera sur l’élaboration d’un plan de gestion durable pour réduire et gérer la population de singes vervets de l’île (Chlorocebus pygerythrus). La recherche évaluera les effectifs de la population, les meilleurs moyens de les capturer et de gérer la population et les méthodes qui peuvent être appliquées à long terme.

Le projet, d’une durée de six mois, sera coordonné par Alice Manley, une récente diplômée en comportement animal de l’Université Anglia Ruskin en Angleterre. «Le choix a été fait de se concentrer sur l’élaboration d’un plan de gestion solide à long terme, car la solution à court terme de l’abattage conduira à des niveaux de population de singes similaires dans quelques années», a déclaré un membre de l’association. Cette espèce de singe a été introduite sur l’île il y a quelques temps et n’a pas de prédateurs naturels locaux. «Cela conduit à des taux de reproduction élevés. Il est temps d’agir ! _AF