TENNIS / Pierre Assier de Pompignan : une graine de champion !

Être ramasseur de balles aux internationaux de France de Roland Garros, quelle fierté pour Pierre Assier de Pompignan. Du haut de ses 14 ans, le jeune espoir du tennis saint-martinois a vécu un rêve éveillé sur les célèbres courts parisiens en juin dernier avant de s’illustrer dans le Sud de la France dans différents tournois cette fois en tant que joueur !

A peine le tournoi de Roland Garros terminé, Pierre Assier de Pompignan licencié au Tennis Club Ile de Saint-Martin a pris la direction du Languedoc Roussillon du 30 juin au 24 juillet pour participer à différents tournois.

Classé 30 fin juin, Pierre a réalisé, excusez du peu, neuf perfs à 15/5 et cinq à 15/4.

De belles prestations qui lui ont permis de remporter successivement les tournois de Port Camargue le 10 Juillet et de Vendargues le 21 juillet, Pierre ayant été également finaliste du tournoi de Perols le 16 juillet dernier.

« Mon palmarès estival se résume en 21 victoires sur 30 matchs dont 14 perfs réalisées contre des joueurs mieux classés que moi », souligne Pierre Assier de Pompignan. Je reviens sur mon île natale de Saint-Martin avec un nouveau classement à 15/4. Je suis fier de moi. J’espère que mes chers sponsors auront à cœur de continuer à me soutenir afin de poursuivre cette belle progression dans le classement de la Fédération Française de Tennis. Les joueurs classés 3ème série à Saint-Martin ne sont pas nombreux. De fait, il me faudra encore me déplacer en Métropole pour améliorer mon classement actuel qui est déjà bien. Merci encore à tous de me soutenir dans ma progression ».

Après avoir porté haut et fort les couleurs de Saint-Martin aux quatre coins de la France métropolitaine, Pierre Assier de Pompignan profite de l’occasion pour remercier sa famille et ses amis, la Collectivité de Saint-Martin, le Tennis Club Ile de Saint-Martin, le transitaire Sifa Alpha Transit, Go Sport, le Collège Victor Hugo, au Château de Caumale, la Compagnie du Rhum et la Maison de la Literie. _AF

