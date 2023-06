Tournoi de football de « United Super Force » : victoire de l’Education nationale !

Un grand tournoi de football regroupant plusieurs entreprises et institutions publiques sur l’île a été organisé sur le parking de Bellevue et a vu la victoire de l’équipe de l’Education nationale en grande forme !

L’association sportive et culturelle « United Super Force » créée depuis 1995 et présidée par Glen Brooks, dont l’objet est de promouvoir la pratique et le développement du football, à travers l’organisation d’activités, de manifestations, et animations sportives a organisé un grand tournoi regroupant plusieurs entreprises et institutions publiques de Saint-Martin.

Cette belle journée conviviale et sportive entre collègues de travail a remporté un franc succès auprès des organisateurs.

Félicitations à toutes les équipes présentes avec une mention spéciale pour les joueurs représentant l’Education nationale vainqueurs du tournoi face à leurs homologues de l’hôpital Louis-Constant Fleming._AF

Les gagnants de la tombola du 18 juin :

1er lot : un billet d’avion aller-retour Guadeloupe ou Curaçao : Mr Valmy Jovany

2ème lot : une télévision 50’’ Smart Télé : Mr Vlaun Whitfield

3ème lot : un week-end pour deux au Sonesta Maho Beach : Mme Christal Skinner

4ème lot : une séance de massage au SPA de Port-de-Plaisance : Mr Elmeric Bruno

