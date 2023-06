AÉRONAUTIQUE : Une douzaine de jeunes saint-martinois à la découverte du « Salon du Bourget »

La Mission Locale présidée par Raphael Sanchez a sélectionné une douzaine de jeunes pour partir une semaine en immersion à la 54ème édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) de Paris-Le Bourget.

Pendant ce séjour, les jeunes passionnés par le milieu de l’aéronautique se rendront donc au « Salon du Bourget » pour rencontrer les professionnels du domaine et les mettre en contact direct avec les centres de formation correspondant à leur projet. Grâce à cette expérience unique, la jeunesse saint-martinoise va découvrir plus de 250 métiers qui existent aujourd’hui dans l’aéronautique et l’espace sur les 125.000m2 de surface d’exposition. Outre les différents acteurs et les nouvelles technologies présents sur le célèbre salon, ce sont aussi les compagnies aériennes, les constructeurs d’avions ou moteurs, les traiteurs, le personnel au sol, le personnel naviguant, les techniciens, les centres de formation et l’armée de l’air qui seront à disposition de la douzaine de jeunes pour répondre à leurs questions. Dans la continuité de cette semaine d’aventure, l’équipe accompagnante de la Mission Locale a planifié des visites institutionnelles comme l’Assemblée Nationale, le Ministère des outre-mer, le Ministère de la Défense ou encore la visite de l’aéroport Charles de Gaulle.

