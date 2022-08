Législatives : la requête de Daniel Gibbs rejetée

Suite aux élections législatives, Daniel Gibbs a contesté les résultats et déposé un recours auprès du Conseil Constitutionnel.

Il a soutenu que Frantz Gumbs «aurait bénéficié de soutiens matériels irréguliers de la part des Collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy» et demandé l’annulation des élections des 11 et 19 juin localement. Son recours a été examiné par le Conseil Constitutionnel.

Celui-ci a estimé que ses «allégations [n’étaient] pas assorties des précisions et justifications permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aussi le Conseil Constitutionnel a-t-il rejeté la requête de Daniel Gibbs. La décision a été rendue vendredi.

De plus, le Conseil Constitutionnel a considéré que «eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n’ont pu avoir une influence sur l’issue du scrutin ».

