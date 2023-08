FORMATION : Vers un retour du « Friendly Accueil »

Dans le cadre de sa formation du Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport Développement de projets, Territoires et réseaux (DE JEPS DTR), Kerline Laurent a concrétisé son projet « le retour du Friendly Accueil » avec comme objectif d’améliorer la qualité de l’accueil dans les structures du territoire recevant du public.

Accompagnée du directeur de la vie locale Hatharith Khieu et des stagiaires chargés d’accueil en formation mise en place par la Collectivité de Saint-Martin et dirigés par le Greta, Kerline Laurent présentait donc son projet « Retour du Friendly Accueil » au service de la Vie Associative de la Collectivité et au Point d’Appui de la Vie Associative (PAVA) de Sandy Ground. Avec le soutien de la présidente de la commission Vie Associative, Martine Beldor, et de la délégation du développement humain, Kerline Laurent a pour volonté de sensibiliser les agents des différents services de la COM ainsi que les acteurs associatifs et les usagers au retour d’une qualité d’accueil sur l’île de Saint-Martin.

Pendant les périodes d’appels à projets, la stagiaire a constaté une perte de qualité au niveau relationnel auprès des 150 associations. De ce constat, le projet est né, reposant sur le retour de la notion de Friendly Island dans l’accueil offert par les structures recevant des usagers en mutualisant les acteurs autour de pratiques et de postures visant l’excellence en termes de qualité d’accueil. En réalisant des micros-trottoirs et en recueillant divers témoignages sur le ressentis des usagers autour de cette thématique, une séance de travail fut mise en place avec les chargés d’accueil des quartiers le mois de juillet dernier au PAVA de Sandy Ground. En choisissant de commencer par l’accueil du service Vie Associative, Kerline entend reprendre le friendly accueil dans les autres services au travers de mises en situation et d’un concours de création de logos sur le territoire, suivis d’une enquête de satisfaction. Kerline Laurent et l’équipe de la vie associative de la Collectivité interviendront prochainement sur les postures à avoir au niveau de la qualité d’accueil. À terme, une charte sera proposée aux personnes concernées pour retrouver la notion de Friendly Accueil typique de Saint-Martin. _Vx

