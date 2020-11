Aérien : Chute vertigineuse du trafic aérien à l’aéroport Pôle Caraïbes

Le trafic aérien à l’aéroport de Pointe à Pitre-Guadeloupe Pôle Caraïbes n’est plus que de 29% de son niveau de 2019 sur les 15 premiers jours du mois de novembre, conséquence du reconfinement et des restrictions de voyage en France pour cause de pandémie de Covid-19.

Déjà fortement affecté par les restrictions de voyage mises en œuvre depuis le 21 septembre 2020 pour les vols régionaux à destination de Saint-Martin et Fort-de-France, le trafic aérien s’est « littéralement effondré dès l’annonce du reconfinement à partir du 30 octobre », sur le territoire hexagonal et en Martinique. Alors qu’à fin septembre le trafic à l’aéroport guadeloupéen s’établissait à 55% du niveau de 2019, puis à 45% à fin octobre, la baisse s’est accentuée à partir du reconfinement, et le trafic n’est plus que de 29% de son niveau de 2019 sur les 15 premiers jours du mois de novembre.

Ce trafic est « plombé » par la dégradation des coefficients d’occupation et les réductions de programmes de vols des compagnies aériennes, notamment sur l’axe transatlantique, souligne le communiqué de l’aéroport. Air France est ainsi passée de 9 à 5 fréquences hebdomadaires (suppression des vols des mardis et dimanche), Air Caraïbes de 9 à 6 fréquences hebdomadaires, et Corsair International de 6 à 4 vols (« en double touché, les avions desservant Pointe à Pitre et Fort de France sur la même rotation ».

Très peu de passagers à destination de Saint-Martin

Le réseau régional n’est pas épargné, ajoute Guadeloupe Pôle Caraïbes, puisque le nombre de passagers est en moyenne de 19 vers Saint-Martin et de 20 vers la Martinique, « soit des taux de remplissage bien inférieurs à 50% ».

L’incertitude persistante sur « la levée, ou tout au moins l’allègement, de ces restrictions de déplacements est source d’inquiétude, à l’amorce de la saison hivernale dont l’importance est cruciale pour l’ensemble de l’industrie touristique guadeloupéenne », conclut l’aéroport. _AF