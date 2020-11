Aérien : Air Caraïbes accepte les tests antigéniques SOUS CONDITIONS

Si les tests RT-PCR sont privilégiés pour le dépistage de la Covid-19, la compagnie Air Caraïbes accepte désormais (SOUS CONDITIONS) les passagers ayant passé avec succès un test antigénique dans le nouveau centre de l’aéroport Paris-Orly. Explications.

Si elle continue à mettre en avant les tests RT-PCR pour le dépistage de la Covid-19, la compagnie a annoncé la semaine dernière accepter dans les avions à destination de la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et la Guyane les passagers ayant passé avec succès un test antigénique à Paris-Orly, où un centre a été ouvert. A condition toutefois de respecter les mesures suivantes, dont évidemment un résultat négatif :

• Le test doit être réalisé en laboratoire uniquement (tests effectués en pharmacie non valables).

• Il doit être réalisé dans les 3 jours précédant le départ.

• Le résultat du test doit être présenté à l’enregistrement ou à l’embarquement pour les passagers sans bagages.

Suite au reconfinement en France pour cause de recrudescence de la pandémie, Air Caraïbes avait mis à jour la semaine dernière son programme de vols. Les aéroports de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin et Cayenne continuent d’être desservis.

Mais les vols de/ vers La République dominicaine et Haïti sont suspendus « jusqu’à nouvel ordre », tandis que la reprise des lignes entre Orly 4 et La Havane et Santiago de Cuba est reportée au 10 février 2021, « à l’occasion du début des vacances scolaires d’hiver de la zone C en France ».