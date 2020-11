Poursuite des travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunication entre Agrément et Rambaud-Saint-Louis

Les travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunication se poursuivent désormais sur le secteur compris entre le carrefour giratoire d’Agrément et les hameaux de Rambaud et Saint-Louis.

Ces travaux seront exécutés de nuit (entre 19h00 et 6 heures du matin) par l’entreprise GETELEC-Electricité, titulaire du marché public.

Ce chantier consistera, tout d’abord, en la finalisation des travaux d’enfouissement des réseaux situés sur la RN7, afin d’anticiper le tout prochain programme de réfection de chaussée démarrant, pour ce secteur, à compter du mardi 24 novembre 2020.

Ce chantier se poursuivra à l’intérieur des hameaux de Rambaud et de St-Louis, pour une durée prévisionnelle allant jusqu’en mai 2021.

La vitesse autour du chantier sera limitée à 30km/h. Le dépassement et le stationnement seront interdits au droit du chantier.

La Collectivité de Saint-Martin indique que ces travaux routiers, situés sur la RN7, seront exécutés de nuit et invite les automobilistes à la plus grande prudence aux abords du chantier.