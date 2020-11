Les Offices de tourisme de Saint-Martin et de Sint Maarten lancent une nouvelle vidéo promotionnelle

La vidéo est destinée à faire découvrir la destination en valorisant l’aspect multiculturel de l’île et les talents locaux.

The St. Maarten Tourism Bureau et l’Office de Tourisme de Saint-Martin ont dévoilé conjointement une nouvelle vidéo promotionnelle destinée à inspirer et à attirer de futurs visiteurs. Ce clip, vivant et dynamique, capture la beauté et la diversité de l’île, mettant en valeur sa population, les activités, les lieux et surtout la culture locale. Une création originale qui rend hommage aux talents locaux et souligne ainsi le caractère unique de l’île. La production et le montage ont été réalisés par le vidéaste Joshua Bowers (Aicon Media) tandis que la musique est l’œuvre de l’artiste King James, tous deux originaires de l’île.

Clara Reyes, du Département de la Culture, a également joué un rôle déterminant dans le développement de cette production pour laquelle elle prête sa voix et apparait accompagnée de ses danseurs, parés de tenues colorées.

Ce tout nouveau spot a été officiellement lancé sur les pages Facebook et Instagram des offices de tourisme de Saint Martin et de Sint Maarten, respectivement @Saint-Martin-French Side et @VacationStMaarten, bénéficiant ainsi d’une diffusion à la fois locale et mondiale.

Attirer de nouveaux voyageurs…

« Continuer d’inspirer et d’attirer l’attention des futurs visiteurs est essentiel car la destination doit rester visible. Cette nouvelle vidéo, pleine d’énergie, est un excellent moyen de sensibiliser et de capter l’attention sur les réseaux sociaux.

Nous espérons ainsi convaincre de futurs voyageurs de choisir notre destination et d’en faire leur lieu de vacances préféré. » déclare Aïda Weimun, directrice de l’Office de Tourisme de Saint-Martin.

«Il est essentiel de publier un contenu visuellement attrayant de la destination et la vidéo s’est avérée être l’un des outils de marketing digital les plus efficaces car elle a tendance à être partagée facilement. C’est l’une des nombreuses initiatives que nous prévoyons de déployer afin d’accroître notre présence sur le marché. Nous vous encourageons tous à la regarder et la partager afin d’augmenter ensemble sa portée sur les réseaux sociaux. « a déclaré May-Ling Chun, directeur du St. Maarten Tourism Bureau

L’industrie du tourisme a été fortement touchée par la pandémie de COVID-19. La plupart des projets de voyage ont été reportés à l’année prochaine, les voyagistes, les hôtels et les compagnies aériennes offrant des options d’annulation flexibles. Les offices de tourisme des deux parties de l’île vont continuer d’unir leurs efforts afin de faire rêver ceux qui ne peuvent pas voyager dans le contexte actuel tout en invitant les voyageurs libres de le faire à nous rendre visite dès maintenant. Enfin, ils rappellent qu’ils veillent, conjointement, à ce que les protocoles et directives nécessaires soient communiqués et respectés afin d’atténuer la propagation du COVID-19.