Le port de St Maarten a demandé aux entreprises dépendant de la croisière de se manifester

Avec plus de 1,5 million de touristes par an, la croisière représente une manne financière pour le territoire, précisément pour la partie hollandaise qui encaisse les droits de quai. Elle est aussi la première source de revenus pour nombre d’entreprises, commerçants, taxis, etc., des deux côtés de l’île.

Mais avec la crise du covid-19, les compagnies de croisière ont cessé leurs itinéraires. Elles ont annoncé la suspension des croisières au départ des Etats-Unis jusqu’au 31 octobre au moins.

La direction du port de St Maarten s’est mobilisé pour que l’activité reprenne au plus vite. Elle invite ainsi toutes les personnes qui dépendent de la croisière à se manifester et exprimer leurs doléances. L’ensemble des requêtes et réflexion sera transmis au CDC américain, le centre de prévention et de contrôles des maladies qui conseille les voyageurs selon les destinations.

«L’industrie des croisières a évolué pendant la pandémie du covid-19 dans l’optique d’offrir des vacances plus sûres et plus saines lorsque les navires de croisière recommencent à naviguer. L’industrie est prête à intégrer de nouvelles pratiques en matière de santé et de sécurité lors d’une croisière démontrant l’engagement de l’industrie envers ses clients », commente la direction du port de St Maarten qui rappelle avoir mis en place un protocole sanitaire afin de garantir la sécurité de ses agents et des touriste, selon les recommandations de l’OMS.

Les commentaires devaient être transmis avant hier soir. (soualigapost.com)