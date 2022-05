Coupure d’eau générale sur l’île : la panne a été identifiée

Ce jeudi 19 mai, à 14h30, Monsieur le Préfet a réuni de l’ensemble des acteurs responsables de la sécurité civile, des réseaux de distribution d’électricité et d’eau, ainsi que des représentants de la collectivité en préfecture.

Les agents d’EDF ainsi que ceux de la SAUR ont confirmé, après investigation sur l’ensemble des réseaux, que la cause de la panne responsable de la coupure intervenue hier soir, a été localisée dans l’alimentation de l’usine de dessalement située à Galisbay. Un boîtier électrique situé sous terre comprenant des raccords haute tension est actuellement hors service. Le processus de réparation est en cours et nécessite des travaux de déterrement et d’enfouissement en vue de remplacer les circuits défaillants.

