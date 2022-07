Covid-19 : Les mesures sanitaires en vigueur à l’entrée sur le territoire guadeloupéen prolongées

Le regain de la propagation du Covid-19 en Métropole et en Guadeloupe a poussé jeudi dernier les autorités à prolonger les mesures sanitaires en vigueur à l’entrée sur le territoire guadeloupéen jusqu’au 29 juillet.

Ainsi, les voyageurs à destination de la Guadeloupe devront présenter un test PCR ou antigénique négatif, ou un certificat de rétablissement pour ceux qui ont contracté le virus, ou afficher un schéma vaccinal complet.

Ce que précise l’arrêté

S’ils sont accompagnés d’une personne majeure possédant un schéma vaccinal complet, les mineurs non vaccinés peuvent circuler librement et n’ont pas à présenter une attestation de vaccination.

De la France hexagonale (ou pays vert ex : Belgique, Canada, États-Unis…) vers la Guadeloupe :

Les passagers de douze ans et plus, ne présentant pas un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement, doivent présenter le résultat d’un test RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ou le résultat négatif d’un test antigénique spécifique réalisé moins de 48 heures avant le vol.

Les passagers présentant un schéma vaccinal complet, les passagers de douze ans et plus peuvent voyager librement : Ils n’ont pas besoin de présenter un test (RT-PCR ou antigénique).

De la Guadeloupe vers la France hexagonale (ou pays vert ex : Belgique, Canada, États-Unis…) :

Les passagers de douze ans et plus, ne présentant pas un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement, doivent présenter le résultat d’un test RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ou le résultat négatif d’un test antigénique spécifique réalisé moins de 48 heures avant le vol.

Les passagers présentant un schéma vaccinal complet, les passagers de douze ans et plus peuvent voyager librement : Ils n’ont pas besoin de présenter un test (RT-PCR ou antigénique).

Passagers en provenance de la Martinique :

Les voyageurs de 12 ans et plus ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet devront présenter le résultat d’un test RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ou le résultat négatif d’un test antigénique spécifique réalisé moins de 48 heures avant le vol, ou encore un certificat de rétablissement valide (test RT-PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois).

Passagers en provenance de Saint-Martin (aéroport de Grand-Case) :

Les passagers de douze ans et plus, ne présentant pas un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement, doivent présenter le résultat d’un test RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ou le résultat négatif d’un test antigénique spécifique réalisé moins de 48 heures avant le vol.

Les passagers présentant un schéma vaccinal complet, les passagers de douze ans et plus peuvent voyager librement : Ils n’ont pas besoin de présenter un test (RT-PCR ou antigénique).

Passagers en provenance de Saint Barthélemy :

Les voyageurs de 12 ans et plus ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet devront fournir le résultat d’un test RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ou le résultat négatif d’un test antigénique spécifique réalisé moins de 48 heures avant le vol, ou encore un certificat de rétablissement valide (test RT-PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois).

Passagers en provenance de la Guyane

Les passagers de douze ans et plus, ne présentant pas un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement, doivent présenter le résultat d’un test RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ou le résultat négatif d’un test antigénique spécifique réalisé moins de 48 heures avant le vol.

Les passagers présentant un schéma vaccinal complet, les passagers de douze ans et plus peuvent voyager librement : Ils n’ont pas besoin de présenter un test (RT-PCR ou antigénique).

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui